Huawei выпустила планшет MediaPad M5 Lite 8 с батареей 5100 мАч и ОС Android 9.0 Pie

Состоялся анонс нового планшета Huawei MediaPad M5 Lite 8 с 8-дюймовым дисплеем и аккумулятором на 5100 мА.ч. Разрешение аппарата составляет 1920 на 1200 точек. В основе устройства лежит процессор Kirin 710. В качестве ОС выступает Android 9.0 (Pie) с фирменной надстройкой EMUI 9.0. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2 LE, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников и слот microSD. Планшет Huawei MediaPad M5 Lite 8 доступен в четырех модификациях по цене от 180 долларов.