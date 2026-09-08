Huawei выпустила складной флагман Mate XT 2 Ultimate Design

За производительность отвечает новый процессор Kirin 9050 Pro. Huawei утверждает, что он более чем на 42% быстрее процессора, установленного в Mate XTs. Также был улучшен NPU для задач искусственного интеллекта и графический процессор. В отличие от Mate XTs и первого Mate XT, основная камера Mate XT 2 расположена на центральной панели. Она включает 50-мегапиксельный главный сенсор RYYB с технологией LOFIC и оптическим форматом 1/1,28 дюйма, 50-мегапиксельный перископический телефотомодуль RYYB с 3,5-кратным оптическим зумом и 40-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру RYYB. Ёмкость аккумулятора составляет 5600 мАч, поддерживается проводная зарядка мощностью 66 Вт и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Цена — до 3 тысяч долларов.