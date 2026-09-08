Huawei выпустила складной флагман Mate XT 2 Ultimate Design

Компания Huawei представила в Китае новый складной смартфон Mate XT 2 Ultimate Design — производитель переработал конструкцию устройства и впервые использовала шарнир с механизмом складывания внутрь. Стоит отметить, что Huawei Mate XT 2 Ultimate Design оснащён внешним 6,5-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 6500 нит. В разложенном состоянии пользователю доступен внутренний 10,2-дюймовый OLED-экран LTPO с частотой 90 Гц, разрешением 3K и соотношением сторон 12,8:9. Как и у Samsung Galaxy S26 Ultra, дисплей оснащён аппаратным механизмом защиты от посторонних взглядов, который ограничивает видимость содержимого для людей, находящихся сбоку.

За производительность отвечает новый процессор Kirin 9050 Pro. Huawei утверждает, что он более чем на 42% быстрее процессора, установленного в Mate XTs. Также был улучшен NPU для задач искусственного интеллекта и графический процессор. В отличие от Mate XTs и первого Mate XT, основная камера Mate XT 2 расположена на центральной панели. Она включает 50-мегапиксельный главный сенсор RYYB с технологией LOFIC и оптическим форматом 1/1,28 дюйма, 50-мегапиксельный перископический телефотомодуль RYYB с 3,5-кратным оптическим зумом и 40-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру RYYB. Ёмкость аккумулятора составляет 5600 мАч, поддерживается проводная зарядка мощностью 66 Вт и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Цена — до 3 тысяч долларов.