Huawei выпустит P50 с продвинутой системой камер

Компания Huawei официально запустит серию P50 29 июля в Китае — буквально вчера компания поделилась своим первым тизерным видео, посвященным камерам нового смартфона. Судя по видео, камеры серии Huawei P50 будут передавать естественные цвета — изображения будут иметь те же цвета, что вы видите в реальной жизни. Судя по официальной утечке информации, смартфон Huawei P50 будет оснащен основным объективом Sony IMX707, датчиком Sony IMX600 и, наконец, телеобъективом с 3-кратным увеличением. С другой стороны, P50 Pro будет иметь систему с четырьмя камерами с основным объективом Sony IMX800, датчиком OVA64A OmniVision, объективом с 5-кратным перископом и датчиком ToF. Кроме того, в тизере Huawei было показано, что в телефоне установлены линзы от компании LEICA, а чуть ниже бренда была надпись «VARIO-SUMMILUX-H1: 1.8-3.4 / 18-125ASPH».

Это означает, что в телефоне будет установлен объектив Vario-Summilux от Leica с диафрагмой от f / 1.8 до f/3.4. Помимо камер, серия Huawei P50 также будет оснащена производительным аппаратным оснащением. В родном регионе P50 и P50 Pro будут оснащены процессором Kirin 9000 с возможностью подключения к 4G. Планируется, что на мировых рынках появятся устройства с процессором Qualcomm Snapdragon 888, но, опять же, это будет ограничено подключением к 4G. Ожидается, что серия также будет иметь большой дисплей с соотношением сторон 20:9. В частности, модель Pro может похвастаться дисплеем с разрешением 2,5K (1224 x 2696 пикселей).