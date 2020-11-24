Huawei выпустит флагманский Huawei P50 в первом полугодии 2021 года

Huawei готовится к запуску следующих флагманов P50 в 2021 году.

Huawei планирует запустить следующую итерацию серии P50 в первой половине 2021 года. По слухам, компания Huawei, вероятно, будет использовать процессор Kirin 9000 для соответствующего флагмана P50 серии. Также по слухам, поставщиками дисплеев для Huawei P50 будут являться Samsung Display и LG Display. Судя по всему, сейчас они возможно готовятся к производству.

Правительство США преследует Huawei как в области аппаратного, так и программного обеспечения. Помимо того, что страны призывают отказаться от технологии 5G Huawei, усиленные ограничения означали, что Huawei пришлось больше бороться за доступ к своим чипсетам Kirin. Однако компания изо всех сил старается выжить на Global Arena.
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