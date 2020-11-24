Huawei запатентовала технологию измерения температуры мобильного телефона

31 марта 2020 года компания Huawei Technologies подала патент на образец "CN306175428S" под названием "Мобильный телефон с графическим пользовательским интерфейсом для измерения температуры и отображения результатов", и он был официально опубликован. 17 ноября.
В аннотации к этому патентному документу говорится, что после измерения температуры человека или объекта с помощью камеры мобильного телефона или планшета результат измерения можно просмотреть на самом дисплее устройства.
Самое интересное, что компания Huawei уже выпустила два смартфона с таким функционалом. Первый телефон - это HONOR Play4 Pro Temperature Measurement Edition и второй это недавно выпущенный ультрапремиальный PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate40 RS. В обоих этих телефонах используется ИК-камера, способная измерять температуру в диапазоне от -20° C до 100 ° C. Результаты замера можно увидеть на самих устройствах.
Следовательно, этот патент не раскрывает ничего нового, за исключением того факта, что компания Huawei запатентовала эту технологию и может использовать ее в будущих устройствах.