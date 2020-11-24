Huawei запатентовала технологию измерения температуры мобильного телефона

Как и любая другая компания, Huawei также время от времени подает заявки на патенты. Теперь же раскрылся уникальный патент, поданный Huawei на измерение температуры на мобильных устройствах.

31 марта 2020 года компания Huawei Technologies подала патент на образец "CN306175428S" под названием "Мобильный телефон с графическим пользовательским интерфейсом для измерения температуры и отображения результатов", и он был официально опубликован. 17 ноября.

В аннотации к этому патентному документу говорится, что после измерения температуры человека или объекта с помощью камеры мобильного телефона или планшета результат измерения можно просмотреть на самом дисплее устройства.

Самое интересное, что компания Huawei уже выпустила два смартфона с таким функционалом. Первый телефон - это HONOR Play4 Pro Temperature Measurement Edition и второй это недавно выпущенный ультрапремиальный PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate40 RS. В обоих этих телефонах используется ИК-камера, способная измерять температуру в диапазоне от -20° C до 100 ° C. Результаты замера можно увидеть на самих устройствах.

Следовательно, этот патент не раскрывает ничего нового, за исключением того факта, что компания Huawei запатентовала эту технологию и может использовать ее в будущих устройствах.