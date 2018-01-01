Huion Graphic 1060PLUS для рисунков

2018-01-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huion Graphic 1060PLUS; [67]
Современные технологии позволяют пользователям рисовать и создавать реально крутые проекты благодаря графическим планшетам вроде Huion Graphic 1060PLUS. Это действительно крутая штука, которую можно использовать как для начинающего художника, так и для профессионала, который хочет не просто что-то рисовать, а создавать настоящие шедевры. Графический планшет стоит совершенно небольших денег и если у вас есть желание создавать красоту или учиться графике и дизайну, то это - лучший вариант из всего, что есть на рынке. Во всяком случае, если смотреть на соотношение стоимости к возможностям. Конечно, стоит понимать, что есть на рынке и более крутые решения, вроде Wacom, который используются профессионалами. Но и ценник у них совершенно громадный, тогда как здесь все весьма демократично.


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