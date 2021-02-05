Huntkey представила блоки питания серии GS Prime

Компания Huntkey представила два новых блока питания серии GS - GS700 Prime (700 Вт) и GS800 Prime (800 Вт). Обе имеют одинаковый дизайн, черное исполнение с металлической решеткой над вентилятором.

Huntkey GS Prime сертифицированы по стандарту 80 PLUS Bronze, с КПД 82%. Блоки питания оснащены 120 мм вентилятором с гидравлическим подшипником, он работает тихо даже при максимальной нагрузке. Как и другие блок питания компании, серия GS Prime имеет полный набор функций защиты и безопасности. В комплектацию входят два 4-контакных кабеля, 4 кабеля SATA и 2 кабеля 6+2-контактных разъема PCIe.

Цена и доступность серии GS Prime не раскрыты. Появятся ли блоки питания GS Prime на нашем рынке также остается под вопросом.