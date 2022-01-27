Huntkey выпустила блок быстрой зарядки GaN мощностью 100 Вт

Huntkey Group, ведущий производитель блоков питания, провела конференцию по стандартам быстрой зарядки и запуску новых продуктов 22 декабря 2021 года. На конференции Huntkey подписала соглашение о сотрудничестве в области технологий безопасной быстрой зарядки с Китайским центром сертификации качества, это означает, что CQC будет совместно с Huntkey продвигать отраслевые стандарты безопасной быстрой зарядки в будущем. Huntkey также выпустила быстрые зарядные устройства GaN мощностью 100 Вт, чтобы удовлетворить многочисленные потребности пользователей.

Быстрозарядное устройство Huntkey G100 имеет 1 порт USB-A и 2 порта USB-C, поддерживает протокол PD3.0 и сверхбыструю зарядку Android. По сравнению с другими продуктами мощностью 100 Вт, представленными на рынке, он меньше по размеру и более портативный. Он может зарядить телефон на 60% за полчаса. Он отлично подойдет для множества устройств, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки, наушники, камеры и так далее. Он будет запущен на Amazon в США в марте.
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