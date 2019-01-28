HyperX Alloy Core RGB для ценителей мембраны

В последнее время геймеры стали очень активно покупать механические клавиатуры, да и в целом если посмотреть на рынок, то из новинок появлялись только механики. Производителям намного интереснее и, видимо, выгоднее делать механические клавиатуры, потому что они стоят дороже и на них можно больше заработать. Однако, не все делают именно так — вот в продажу вскоре поступит HyperX Alloy Core RGB, которая создана для геймеров, у нее есть масса крутых фишек, но это стандартная мембранная клавиатура, если отбросить все бонусы. Хотите играть в тишине и не щелкать переключателями на всю квартиру? Тогда эта новинка вам обязана понравиться по целому ряду параметров. Стоимость пока что мы не знаем, но ранее бренд в этом плане радовал.