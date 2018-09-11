HyperX Alloy FPS RGB вышла в свет

Игровая периферия давно перестала быть чем-то удивительным — сейчас у каждого второго геймера есть классная мышка с клавиатурой, которые светятся и выглядят круто. Однако, на рынке есть некоторые устройства, которые прямо хочется порекомендовать. Например, вот анонсировали HyperX Alloy FPS RGB — отличный продукт, который устроит вас по массе параметров. Например, здесь есть RGB подсветка, она отлично реализована и позволяет настраивать профили для разных игр, менять яркость и включать массу режимов свечения. Есть внутри и переключатели Kailh Silver Speed, которые живут в течении 70 миллионов нажатий и дают вам возможность радоваться тихой работой. Все это стоит всего 110 долларов и для большинства пользователей этого достаточно, чтобы влюбиться и использовать продукт каждый день.