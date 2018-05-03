HyperX Predator DDR4 RGB светится

2018-05-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - HyperX Predator DDR4 RGB; [87]
Оперативная память HyperX Predator DDR4 RGB отправилась в продажу — производитель анонсировал свою крутую «железку» и она сразу понравилась потенциальным покупателям. Дело в том, что это не просто память, а ОЗУ с подсветкой. Это сейчас достаточно модная штука — пользователи хотят сделать свой компьютер более привлекательным и ради этого вкладывают деньги в компоненты с яркой подсветкой. В принципе, их можно понять — это именно то, что хочется наблюдать внутри своего корпуса. Стоимость ОЗУ пока что не называют, но оно того явно стоит — если вы покупаете корпус с открытой боковой панелью, то обязательно посмотрите на этот вариант памяти. Он смотрится достаточно круто и стильно, в плане производительности конкурентам не уступает. Большего мы и не требуем.


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