HyperX Predator DDR4 RGB светится

Оперативная память HyperX Predator DDR4 RGB отправилась в продажу — производитель анонсировал свою крутую «железку» и она сразу понравилась потенциальным покупателям. Дело в том, что это не просто память, а ОЗУ с подсветкой. Это сейчас достаточно модная штука — пользователи хотят сделать свой компьютер более привлекательным и ради этого вкладывают деньги в компоненты с яркой подсветкой. В принципе, их можно понять — это именно то, что хочется наблюдать внутри своего корпуса. Стоимость ОЗУ пока что не называют, но оно того явно стоит — если вы покупаете корпус с открытой боковой панелью, то обязательно посмотрите на этот вариант памяти. Он смотрится достаточно круто и стильно, в плане производительности конкурентам не уступает. Большего мы и не требуем.