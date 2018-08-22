HyperX Predator DDR4 для ценителей мощи

Производители компьютерного железа постоянно работают над тем, чтобы создать более продвинутое решение. Например, недавно стали активно использовать подсветку в оперативной памяти, повысили тактовую частоту. Апогеем всего этого стала память HyperX Predator DDR4, которая и светится, и обладает частотой в 4133 МГц. Это весьма привлекательный показатель, который указывает нам на то, что можно получить предельную производительность в играх и программах. Пока что провести детальные тесты оперативной памяти нам не удалось, но это лишь вопрос времени — продукция еще попала на отечественный рынок. Однако, уже сейчас можно говорить, что это самая производительная память на рынке и она точно нужна тем, кто планирует собрать самый крутой компьютер на текущий момент. И подсветка неплохая.