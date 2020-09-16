HyperX анонсировала коллекцию очков Spectre Gaming Eyewear

Коллекция очков HyperX Spectre Gaming Eyewear включает три вида - Stealth, React и Scout. Серия React оснащена ударопрочной линзой игрового уровня и гарантирует защиту от синего цвета и ультрафиолета.

В моделях HyperX Spectre Stealth используются тонкие дужки из нержавеющей стали с гибкими шарнирами. В очках использованы нейлоновые линзы для уменьшения цветового искажения. Очки Spectre Scout также имеют легкую спортивную оправу с меньшими профилями и текстурированные кончики заушников для уменьшения скольжения.

Очки можно использовать и в повседневной жизни. Комплект поставки включает в себя жесткий чехол для переноски и чехол из микрофибры. Очки HyperX Spectre Gaming Eyewear будут доступны с 30 сентября.