HyperX анонсировала коллекцию очков Spectre Gaming Eyewear

Коллекция очков HyperX Spectre Gaming Eyewear включает три вида - Stealth, React и Scout. Серия React оснащена ударопрочной линзой игрового уровня и гарантирует защиту от синего цвета и ультрафиолета.

В моделях HyperX Spectre Stealth используются тонкие дужки из нержавеющей стали с гибкими шарнирами. В очках использованы нейлоновые линзы для уменьшения цветового искажения. Очки Spectre Scout также имеют легкую спортивную оправу с меньшими профилями и текстурированные кончики заушников для уменьшения скольжения.

Очки можно использовать и в повседневной жизни. Комплект поставки включает в себя жесткий чехол для переноски и чехол из микрофибры. Очки HyperX Spectre Gaming Eyewear будут доступны с 30 сентября.
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