HyperX начинает поставки памяти Predator DDR4 RGB с ИК-синхронизацией подсветки

HyperX®, подразделение Kingston® Technology Company, Inc., крупнейшего мирового независимого производителя устройств хранения данных, объявляет о начале поставок модулей памяти Predator DDR4 RGB, в которых RGB-подсветка синхронизируется при помощи передовой технологии HyperX Infrared Sync, заявка на патентование сейчас находится на рассмотрении. Новая память Predator DDR4 RGB поддерживает профили XMP, оптимизированные для новейшей платформы Intel, и представлена как в виде отдельных модулей ёмкостью 8 ГБ, так и в виде комплектов ёмкостью 16 ГБ и 32 ГБ из двух или четырёх модулей.

«Мы рады предложить нашим клиентам новейшее дополнение к семейству памяти HyperX, — говорит Кристи Эрнт (Kristy Ernt), менеджер направления DRAM в HyperX. — Синхронизация RGB-подсветки при помощи инфракрасного излучения — это совершенно новый метод, который поможет геймерам и оверклокерам придать их ПК и сборкам уникальный и неповторимый вид».HyperX Predator DDR4 RGB оснащена светодиодной лентой с режимом плавно меняющейся RGB-подсветки. Память совместима с системой управления подсветкой от ряда разработчиков материнских плат, включая ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync. Дополнительную информацию о совместимости систем управления и материнских плат можно найти на сайтах партнёров.

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Обозначения и характеристики HyperX Predator DDR4 RGB

Артикул Частота, МГц Ёмкость, ГБ HX429C15PB3A/8 2933 8 HX429C15PB3AK2/16 2933 16 (комплект из двух модулей) HX429C15PB3AK4/32 2933 32 (комплект из четырех модулей)