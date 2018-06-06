HyperX начинает поставки памяти Predator DDR4 RGB с ИК-синхронизацией подсветки

HyperX®, подразделение Kingston® Technology Company, Inc., крупнейшего мирового независимого производителя устройств хранения данных, объявляет о начале поставок модулей памяти Predator DDR4 RGB, в которых RGB-подсветка синхронизируется при помощи передовой технологии HyperX Infrared Sync, заявка на патентование сейчас находится на рассмотрении. Новая память Predator DDR4 RGB поддерживает профили XMP, оптимизированные для новейшей платформы Intel, и представлена как в виде отдельных модулей ёмкостью 8 ГБ, так и в виде комплектов ёмкостью 16 ГБ и 32 ГБ из двух или четырёх модулей.
HyperX Predator DDR4 RGB оснащена светодиодной лентой с режимом плавно меняющейся RGB-подсветки. Память совместима с системой управления подсветкой от ряда разработчиков материнских плат, включая ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync. Дополнительную информацию о совместимости систем управления и материнских плат можно найти на сайтах партнёров.
Частота работы 2933 МГц
Время ожидания CL15
Напряжение 1,35 В
Диапазон рабочих температур от 0 до 85°C
Габаритные размеры: 133,35 × 42,20 мм
«Мы рады предложить нашим клиентам новейшее дополнение к семейству памяти HyperX, — говорит Кристи Эрнт (Kristy Ernt), менеджер направления DRAM в HyperX. — Синхронизация RGB-подсветки при помощи инфракрасного излучения — это совершенно новый метод, который поможет геймерам и оверклокерам придать их ПК и сборкам уникальный и неповторимый вид».
HyperX Predator DDR4 RGB оснащена светодиодной лентой с режимом плавно меняющейся RGB-подсветки. Память совместима с системой управления подсветкой от ряда разработчиков материнских плат, включая ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync. Дополнительную информацию о совместимости систем управления и материнских плат можно найти на сайтах партнёров.
Подсветка на базе технологии HyperX Infrared Sync питается непосредственно от материнской платы, работает с настройками DDR4 1,35 В на материнских платах DDR4 и благодаря синхронизации модулей делает внешний вид системы более гармоничным.
Доступность в продажеМодули памяти HyperX Predator DDR4 RGB можно заказать у партнёров HyperX, в сетях розничных магазинов и интернет-магазинах. Получить дополнительную информацию о HyperX DDR4, а также уточнить доступность в разных странах можно на сайте HyperX.
Обозначения и характеристики HyperX Predator DDR4 RGB
|Артикул
|Частота, МГц
|Ёмкость, ГБ
|HX429C15PB3A/8
|2933
|8
|HX429C15PB3AK2/16
|2933
|16 (комплект из двух модулей)
|HX429C15PB3AK4/32
|2933
|32 (комплект из четырех модулей)
Время ожидания CL15
Напряжение 1,35 В
Диапазон рабочих температур от 0 до 85°C
Габаритные размеры: 133,35 × 42,20 мм