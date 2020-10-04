HyperX представила микрофон для стримеров QuadCast S с динамической подсветкой RGB

HyperX представила микрофон для стримеров QuadCast S с динамической подсветкой RGB.

С помощью программного обеспечения, вы сможете настроить подсветку и звуковые настройки. Микрофон оснащен встроенным антивибрационным амортизатором, встроенным поп-фильтром и датчиком отключения звука со светодиодным индикатором состояния.

Во время стрима микрофон HyperX QuadCast S обеспечивает чистый звук. Микрофон QuadCast S имеет четыре направленности для лучшего вещания. HyperX QuadCast S сертифицирован с Discord и TeamSpeak. Микрофон совместим с большинством стоек для микрофонов, так как в комплекте есть универсальный адаптер.

Стоимость USB-микрофона HyperX QuadCast S составляет 159 долларов.
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