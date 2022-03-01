HyperX представила сверхлегкую беспроводную игровую мышь Pulsefire Haste

Беспроводная игровая мышь Pulsefire Haste оснащена пылезащитными переключателями TTC Golden Micro с ресурсом на 80 миллионов нажатий, шестью программируемыми кнопками и встроенной памятью для сохранения пользовательского профиля с помощью программного обеспечения HyperX NGENUITY. Мышь также имеет четыре предустановленных значения DPI — 400, 800, 1600 и 3200 DPI — и использует датчик Pixart 3335 для точного отслеживания и собственные настройки DPI до 16 000 DPI с использованием программного обеспечения NGENUITY. Беспроводная связь Pulsefire Haste обеспечивает максимальный комфорт и управление. Мышь изготовлена из чистых политетрафторэтиленовых коньков с низким коэффициентом трения для легкого скольжения. Если предпочтительнее использовать мышь в проводном режиме, эта сверхлегкая мышь также включает в себя USB-кабель HyperFlex, изготовленный из легкого и сверхгибкого паракорда, чтобы уменьшить натяжение и сопротивление для более легких движений.