HyperX представила сверхлегкую беспроводную игровую мышь Pulsefire Haste

HyperX, сегодня объявила о начале поставок беспроводной игровой мыши Pulsefire Haste в двух цветовых вариантах: черном и белом. Беспроводная мышь Pulsefire Haste использует беспроводную технологию игрового уровня 2,4 ГГц, обеспечивающую связь с малой задержкой и частотой отклика 1 мс. Беспроводная мышь Pulsefire Haste весом 62 грамма и сверхлегким сотовым шестигранным корпусом обеспечивает более быстрые движения, улучшенную вентиляцию и до 100 часов автономной работы без подзарядки.

Беспроводная игровая мышь Pulsefire Haste оснащена пылезащитными переключателями TTC Golden Micro с ресурсом на 80 миллионов нажатий, шестью программируемыми кнопками и встроенной памятью для сохранения пользовательского профиля с помощью программного обеспечения HyperX NGENUITY. Мышь также имеет четыре предустановленных значения DPI — 400, 800, 1600 и 3200 DPI — и использует датчик Pixart 3335 для точного отслеживания и собственные настройки DPI до 16 000 DPI с использованием программного обеспечения NGENUITY. Беспроводная связь Pulsefire Haste обеспечивает максимальный комфорт и управление. Мышь изготовлена ​​из чистых политетрафторэтиленовых коньков с низким коэффициентом трения для легкого скольжения. Если предпочтительнее использовать мышь в проводном режиме, эта сверхлегкая мышь также включает в себя USB-кабель HyperFlex, изготовленный из легкого и сверхгибкого паракорда, чтобы уменьшить натяжение и сопротивление для более легких движений.
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