HyperX выпускает беспроводная игровая мышь и беспроводное зарядное устройство

HyperX, объявило о выпуске своей первой Qi-совместимой беспроводной игровой мыши HyperX PulsefireTM Dart и Qi-сертифицированного беспроводного зарядного устройства HyperX ChargePlay Base.

Беспроводная игровая мышь HyperX Pulsefire Dart обеспечивает до 50 часов автономной работы от одной зарядки. Pulsefire Dart обеспечивает точную точность благодаря сенсору Pixart 3389 и собственным настройкам DPI до 16 000 точек на дюйм. Мышь также имеет три предустановленных значения DPI - 800, 1600 и 3200 DPI - со светодиодными индикаторами. Левая и правая кнопки используют переключатели Omron для исключительного ощущения щелчка, отклика и последовательности, и рассчитаны на 50 миллионов нажатий.

Pulsefire Dart имеет эргономичный дизайн, в том числе рукоятки из мягкого кожзаменителя для игр в стиле ладони. Программное обеспечение HyperX NGENUNITY позволяет пользователям контролировать срок службы батареи и предлагает расширенные возможности настройки эффектов освещения RGB, шесть программируемых кнопок и настройки DPI. Pulsefire Dart совместим с сертифицированными Qi беспроводными зарядными устройствами. Беспроводной адаптер 2,4 ГГц включен для расширения диапазона настольных ПК.

Цена

HyperX ChargePlay Base - это беспроводное зарядное устройство, совместимое с несколькими устройствами, которое может одновременно заряжать два устройства с поддержкой Qi мощностью 10 Вт на зарядную панель. База ChargePlay предлагает отдельные дисплеи индикаторов заряда батареи для легкого мониторинга состояния зарядки устройств и включает кабель USB-C и адаптер переменного тока.HyperX Pulsefire Dart (HX-MC006B) и ChargePlay Base (HX-CPBS-A) доступны по цене 99,99 долл США и 59,99 долл США.