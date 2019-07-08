IBM показала необычные часы

Компания IBM представила весьма интересный концепт умных часов, которые при необходимости могут раскладываться в полноценный планшет. Суть в том, что на основном циферблате часов расположена одна восьмая экрана, но при необходимости вы можете «развернуть» экран на полную диагональ и получить довольно большой дисплей. Проблема данного решения только в том, что экран в местах перегиба просто сломается, да и нет пока что технологии, которая позволит раскрывать экран из восьми частей в одно полотно. Но, это неплохой задел на будущее, который позволит компаниям работать в новом направлении и создавать часы, которые действительно смогут вас удивить. Пока что информации о чем-то подобном ни у кого нет — это технологии будущего.