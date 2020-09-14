IKEA и ASUS ROG сотрудничают для создания игровой мебели. По соглашению, компании создадут доступную игровую мебель. Ожидается, что в списке числятся игровые стулья и столы. Новая линейка игровой мебели разрабатывается в Центре разработки продуктов в Китае.

Дизайнеры и инженеры компаний провели совместные семинары для изучения потребностей геймеров, для создания комфортной, надежной и недорогой мебели.

Мебель от IKEA и ASUS ROG должна появится на следующий год. Будем следить за развитием этого партнерства.