IKEA и ASUS ROG сотрудничают для создания игровой мебели

IKEA и ASUS ROG сотрудничают для создания игровой мебели. По соглашению, компании создадут доступную игровую мебель. Ожидается, что в списке числятся игровые стулья и столы. Новая линейка игровой мебели разрабатывается в Центре разработки продуктов в Китае.

Дизайнеры и инженеры компаний провели совместные семинары для изучения потребностей геймеров, для создания комфортной, надежной и недорогой мебели.

Мебель от IKEA и ASUS ROG должна появится на следующий год. Будем следить за развитием этого партнерства.
Комментарии и отзывы IKEA и ASUS ROG
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