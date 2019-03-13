IKEA разработала аксессуары к своей мебели для людей с ограниченными возможностями

Мебель Ikea доступна, но не для всех. Люди с ограниченными возможностями испытывают трудности в использовании стандартной мебели.

Например, некоторые шкафы не имеют ручек или лампы с крошечными выключателями. Чтобы исправить это, Ikea Israel объединилась с некоммерческими организациями Milbat и Access Israel для разработки ThisAbles, линейки надстроек 3D-печати для мебели Ikea. Доступно 13 дизайнов, которые размещены на соответствующем сайте вместе с бесплатными схемами для 3D-печати.

Среди них, пластиковая накладка для защиты стеклянного шкафа от ударов инвалидной коляски, подставка для диванных ножек, крючки для трости и другие. Файлы 3D-печати можно загрузить бесплатно, но вам нужно будет найти способ распечатать их с помощью собственного принтера или службы 3D-печати.