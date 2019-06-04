IKEA выпустит персональные игровые аксессуары для геймеров

IKEA в сотрудничестве с компанией UNYQ, выпустила серию аксессуаров для «кастомизации» тел геймеров и предметов, которыми они пользуются во время игр.

UNYQ разрабатывает и продает вспомогательные средства, используя 3D-печать для создания персонализированных протезов и опорных скобок для людей, страдающих сколиозом. Он разработал метод сканирования тела человека для создания 3D-печатной продукции, которая идеально им подходит.

Их совместная коллекция получила название Uppkoppla и была представлена на ежегодной дизайнерской конференции в Швеции вместе с приложением, которое измеряет биометрическую информацию. Пока IKEA представила браслет для поддержки и защиты запястья, насадки для клавиатуры, меняющие тактильные ощущения от клавиш, и «тарзанку» для мыши, которая позволяет повысить точность во время игры. Все предметы можно будет приобрести через приложение, которое сможет отсканировать руку и запястье для точного определения размеров пользователя. Для других аксессуаров приложение будет учитывать уклон, мягкость и текстуру.

Такие продукты традиционно продаются киберспортсменам высокого уровня, но благодаря доступному ценовому подходу IKEA ориентируется на более широкий круг игроков. В продажу Uppkoppla поступит в 2020 году.