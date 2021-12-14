IPPON анонсирует новые ИБП INNOVA RT II 1000/1500/2000/3000

Обновленная серия источников бесперебойного питания INNOVA RT II 1000/1500/2000/3000 выполнена по онлайн-технологии и защищает чувствительное электронное оборудование от наиболее распространенных проблем, включая отключение питания сети, проседания напряжения и других неполадок с электропитанием

В серию входят несколько моделей ИБП, которые отличаются выходной мощностью: 1000 ВА, 1500 ВА, 2000 ВА и 3000 ВА. Корпуса всех ИБП выполнены из металла. Их можно установить как горизонтально, так и вертикально с помощью подставки или встроить в 19-дюймовую стойку, где ИБП займут два посадочных места (2U). Отметим, что направляющие для установки в стойку приобретаются отдельно. Пользователи могут по желанию увеличить время автономной работы ИБП INNOVA RT II – для этого нужно приобрести дополнительные батарейные модули (максимально можно подключить до четырех модулей).

На передней панели INNOVA RT II 1000/1500/2000/3000 размещён ЖК-дисплей и кнопки управления, на котором отображается информация о режиме работы, состоянии нагрузки, событиях, измерениях, настройках и переключения рабочих режимов. Кнопки управления на передней панели позволяют пользователям выключить звуковое оповещение при неполадках напряжения или запустить тест последовательной самодиагностики ИБП. Подсветка дисплея автоматически гаснет через 10 минут бездействия.

Для возможности удаленного управления обновлённый ИБП INNOVA RT II 1000/1500/2000/3000 оснащен интерфейсными портами и поддерживает удаленное отключение питания (RPO), "сухие контакты", RS-232 (COM), USB, интеллектуальный разъём. Встроенный порт Ethernet и порт WLAN (опционально) позволяют удаленно следить за состоянием ИБП и получать информацию о критических событиях с помощью мобильного приложения Winpower View для iOS или Android.

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