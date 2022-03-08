IPad Air 2022 года получает значительный прирост производительности благодаря чипу Apple M1

Спустя почти полтора года с момента последнего обновления iPad Air наконец-то получил обновление. И хотя его дизайн не сильно изменился, новые функции IPad Air пятого поколения включают в себя более яркий дисплей, дополнительную возможность подключения 5G и значительное повышение производительности.

Предыдущий iPad Air был первым планшетом Apple с безрамочным дизайном, кнопкой питания со встроенным датчиком TouchID и плоским корпусом, который Apple использовала в последующих iPad. Внешний вид устройства не нуждался в значительной редизайне. Поэтому в 2022 году Apple больше сосредоточилась на внутренней модификации.

Фронтальная сверхширокоугольная камера iPad Air также получила новый датчик, который поддерживает Center Stage, который использует машинное обучение для автоматического отслеживания и отслеживания вашей головы и удержания вас в кадре во время вызовов FaceTime. Но внутри самым большим обновлением является добавление чипа Apple M1, который должен значительно повысить производительность iPad Air, поставив его на один уровень с более дорогим iPad Pro. iPad Air будет доступен в пяти цветах и будет продаваться по той же цене, что и предыдущая модель: 599 долларов.

Комментарии и отзывы IPad Air 2022
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