Вторая часть Hogwarts Legacy уже находится в разработке

После оглушительного успеха Hogwarts Legacy мало кто сомневался, что серия продолжится в той или иной форме. Вакансии и многочисленные слухи уже намекали на разработку продолжения игры от Avalanche для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch, однако Warner Bros. до сих пор официально не подтверждала существование проекта. Теперь ситуация изменилась — компания впервые упомянула игру в новом письме к акционерам. «Игры остаются важным источником роста, поскольку мы движемся к достижению долгосрочных целей нашего подразделения », — говорится в письме. В дальнейшем мы ожидаем, что игры будут вносить более существенный вклад в прибыль подразделения по мере расширения нашей линейки проектов, включая вторую часть Hogwarts Legacy», — сообщили представители компании.

Других подробностей о Hogwarts Legacy 2 в письме нет, поэтому пока неизвестно, когда именно состоится релиз и какие изменения разработчики подготовят по сравнению с оригиналом. Первая часть получилась действительно добротной игрой, но при этом во многом повторяла привычную формулу открытого мира Ubisoft, практически не предлагая значительных нововведений. Поэтому от продолжения хотелось бы большей смелости и более активного использования богатой вселенной «Гарри Поттера», чтобы игра действительно выделялась на фоне других проектов с открытым миром. Впрочем, если проект так открыто раскрывают, он явно находится в очень активной стадии разработки, как минимум.
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