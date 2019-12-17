Игры сближают вместе с HyperX

Как вы думаете, могут ли компьютерные игры объединять родителей и детей? Представители HyperX уверены, что могут, и в доказательство запускают весьма трогательный социальный проект «Игры сближают». Он нацелен на геймеров и их родителей, которые хотят найти точки соприкосновения. В рамках данного проекта фанатам игр предлагается пригласить родителей, бабушек и дедушек в захватывающие виртуальные миры. Расскажите им о любимых стратегиях, шутерах, научите основам игры, пробудите азарт и классно проведите время!

Также стоит отметить, что для участия в проекте не нужно быть медиазвездой или киберспортсменом — принять участие и выиграть призы от HyperX может абсолютно каждый. Для этого нужно провести со старшими родственниками время за любимой видеоигрой, снять совместное видео или фото, после чего выложить на своей странице ВКонтакте или Instagram с хештегом #ИгрыСближают. Работы принимаются до 7 января 2020 года, так что времени валом.А уже 14 января 2020 представители HyperX подведут итоги и подсчитают количество семей, которые стали немного счастливее, разнообразив свой досуг совместными играми за ПК или консолью. Лучшие фото и видео будут опубликованы, а их авторы получат призы – топовые игровые девайсы HyperX.