«Игрокон 2019» собрал вместе десятки тысяч любителей настолок

2019-11-22, Автор - Эдуард Иванов; [57]
Многие эксперты предрекали быструю эволюцию виртуальных развлечений в VR-игры. На деле же все обстоит с точностью до наоборот: VR-контента практически не выходит, зато население все больше тяготеет к реальным настольным играм.

10-й фестиваль настолок «Игрокон 2019» за 2 дня работы собрал рекордное количество посетителей. Более 40 000 человек посетили выставку, и это при том, что количество желающих заметно превышало вместимость павильонов КВЦ «Сокольники», и чтобы не началась давка, организаторам даже пришлось ограничивать доступ.

Гости праздника могли встретиться с создателями легендарных игр, поучаствовать в конкурсах, квестах и турнирах, выиграв ценные призы, понаблюдать за дефиле косплееров и, конечно, поиграть в более чем 1000 различных настольных игр.

Никто не остался равнодушен к фотозонам фестиваля, где любой желающий мог сделать памятное фото в необычном антураже с любимыми персонажами из игр или комиксов.

В специальных зонах были представлены огромные версии популярных игр, и чтобы победить в них, участникам пришлось проявить не только смекалку, но и физические данные.

Перед зрителями выступил резидент Comedy Club Антон Лирник, Герман Тихомиров представил свои новые настолки «Одержимость» и «Гравити Фолз», а создатели игр Loonacy и Fluxx Эндрю и Кристин Луни провели автограф-сессию.

Несмотря на то, что организатором мероприятия в очередной раз выступило издательство Hobby World, никаких притеснений других производителей не было: Мосигра, Gagа Games, Игровед, Звезда, Hasbro и другие издательства демонстрировали свои игры всем желающим.

Поклонники же ролевых игр смогли ознакомиться со стартовыми приключениями по мирам Dungeons and Dragons, Starfinder, Pathfinder и Shadowrun Sixth World.

Новинка этого года – лекторий, где прошли лекции, мастер-классы и интересные дискуссии с людьми из мира настольных игр.

Так, в его рамках состоялась встреча с авторами культовых романов Алексеем Пеховым и Еленой Бычковой, а также редакцией издательства МирФ.

Организатор фестиваля «Ролекон» Денис Антонов рассказал публике, почему правила игры обычно занимают целую книгу и почему это не должно пугать, а также о том, как провести свое первое ролевое приключение.

- «Игрокон» - это праздник, которого все мы очень сильно ждем. Это удивительное событие, которое мы ежегодно организуем с целью популяризировать и развивать настольные игры в России.

К нам приходят люди всех возрастов, им нравятся разнообразие активностей фестиваля, и каждый год их ждут новые сюрпризы. Мы хотим показать людям, как весело и интересно можно проводить время вместе, поднимая себе и окружающим настроение, причем, совершенно без вреда для здоровья», - говорит генеральный директор Hobby World Михаил Акулов.

Желающие, могли бесплатно сыграть в любую игру, а затем, не отходя далеко от своего игрового столика, приобрести понравившуюся им новинку или же поучаствовать в компании по сбору средств на ее производство. В итоге, каждый нашел на фестивале занятие по душе, и никто не ушел с праздника с плохим настроением.

А «Игрокон» теперь будет ждать неравнодушных к настольным играм ровно через год.

Автор: Артем Костенко

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