Игровая гарнитура Razer Kraken Ultimate

Сегодня Razer представила Kraken Ultimate, конкурентоспособную игровую гарнитуру с технологией THX Spatial Audio, которая обеспечивает позиционную точность, превышающую объемный звук 7.1.

Благодаря настраиваемым 50-мм динамикам, Razer Kraken Ultimate обеспечивает мощный и супер-чистый звук. Высоконастроенный микрофон Razer Kraken Ultimate с шумоподавлением, обнаруживает и нейтрализует фоновые шумы во время разговора, делая голос еще более четким и обеспечивая кристально чистую связь.

Kraken Ultimate имеет алюминиевую и стальную конструкцию с охлаждающими подушками для ушей, пропитанными гелем, для легкой прочности и длительного комфорта. Охлаждающие гелевые подушки помогают уменьшить накопление тепла. Kraken Ultimate также имеют подсветку на основе Razer Chroma, поддерживающие 16,8 миллионов цветов и набор световых эффектов, управляемых из Razer Synapse 3.