Игровая мышь Corsair Glaive RGB получает обновление

Corsair расширяет ассортимент игровых мышей новинкой Glaive RGB Pro. Она получает более тщательное освещение RGB, изогнутый дизайн, который делает его более удобной в использовании, и «улучшенные» текстуры для большого и бокового захватов. Комплект включает три сменные боковые панели.

Манипулятор получил оптический сенсор PMW3391 с разрешающей способностью до 18 000 точек на дюйм. Основные переключатели Omron рассчитаны на 50 млн срабатываний. Есть семь программируемых кнопок, встроенная память для хранения профилей и частоту опроса 1000 Гц. Corsair Glaive RGB Pro будет доступна за $ 70.