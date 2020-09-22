Игровая мышь Glorious Model O получит беспроводное подключение

Беспроводная версия мыши будет весить 69 граммов, что недалеко от веса проводной модели. Мышь получила новый оптический датчик BAMF, который предлагает значение до 19000 DPI. Беспроводная мышь Glorious Model O обеспечит самую низкую задержку среди беспроводных игровых мышей своего сегмента. Заряда аккумулятора мыши хватит на 71 час пользования. Игровая мышь Glorious Model O Wireless будет доступна в этом году по цене 79,99 долларов.
Компания Glorious PC Gaming Race произвела фурор на рынке игровых мышей, выпустив в этом году легкую игровую мышь Model O. Компания сообщила, что мышь выйдет и с беспроводным подключением.