Игровая мышь Kingston HyperX Pulsefire Surge RGB

HyperX выпустила новую игровую мышку Pulsefire Surge RGB. Эта эргономичная игровая мышь, предназначенная для праворукого использования, оснащена 6 программируемыми кнопками, оптическим датчиком высокой четкости PixArt PMW 3389 с разрешением до 16 000 DPI, частотой опроса до 1000 Гц и разъемом USB 2.0 ( длина кабеля: 1,8 м).Pulsefire Surge RGB имеет 360-градусное кольцо освещения RGB. Настраиваемые показатель DPI позволяют игрокам контролировать настройки со светодиодным индикатором. Кроме того, мышь включает в себя коммутаторы Omron с надежностью на 50 М кликов. Используя программное обеспечение HyperX NGenuity, геймеры могут назначать персонализированные макрофункции шести программируемым клавишам и хранить их в библиотеке макросов.Игровая мышь HyperX Pulsefire Surge RGB - будет доступна по цене $ 69,99 MSRP