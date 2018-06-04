Игровая мышь Logitech G305 может проработать до 250-часовой от одной батарейки

Logitech G анонсировала свою беспроводную игровую мышь G305, которая работает 250 часов от одной батарийки AA.G305 оснащен запатентованной компанией Logitech технологией «Lightspeed», что делает ее быстрее, чем большинство проводных мышей. Компания также заявляет, что устройство имеет 10-кратное превосходство над другими беспроводными мышками.

Оптический сенсор следующего поколения 12000 DPI HERO

Продвинутая беспроводная игровая технология LIGHTSPEED для сверхбыстрого отклика 1 мс

Ультра-долгое время автономной работы, до 250 часов непрерывной игры на одной батарее AA

Легкий дизайн и классическая форма для максимальной маневренности, долговечности и комфорта

Она будет доступен как в черном, так и в белом цвете.Игровая мышь появиться в рознице в июне этого года, цена мыши будет составлять £ 51,99. / $ 60 / € 59