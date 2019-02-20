Игровая мышь Logitech MX518

Компания Logitech возродила игровую мышь MX518 сохранив стандартный дизайн, в то же время предоставив ей внутренности 2019 года, созданные для современных геймеров.

Единственными внешними изменениями являются обновленные материалы с новой отделкой. Внутри это другая история - теперь вы найдете датчик Hero на 16000 DPI от флагманских мышей Logitech, а также 32-битный процессор ARM, который обещает скорость передачи данных 1 мс. Тем временем встроенная память позволяет вам сохранять на устройстве настроенные макросы из восьми кнопок, чтобы вы могли управлять ПК без потери привязок управления. MX518 доступен для предварительного заказа по цене в 60 долларов.