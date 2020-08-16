Игровая мышь MSI CLUTCH GM08 оснащена системой регулировки веса

Компания MSI выпустила игровую мышь за CLUTCH GM08 всего за 20 долларов.

Игровую мышь могут использовать как левши, так и правши. Колесо прокрутки имеет гравировку и легко прокручивается. Новинка оснащена современным оптическим датчиком PixArt PAW 3519 с разрешением до 4200 точек на дюйм. Есть пять режимов настройки значения DPI.

Переключатели рассчитаны на 10 миллионов нажатий. В кабеле подключения используется позолоченный USB-разъем. Система регулировки веса позволяет увеличить или уменьшить вес мыши. Боковые панели ребристые и создают удобство в динамических играх.