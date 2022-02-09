Игровая мышь MSI Clutch GM41 V2 использует датчик PixArt PMW-3389

Компания MSI объявила о выпуске легкой игровой мыши Clutch GM41 V2, это улучшенная версия оригинальной GM41 2020/21 года выпуска.

MSI Clutch GM41 V2 использует датчик PixArt PMW-3389 по сравнению с PAW-3370 у оригинальной версии. PixArt PMW-3389 предлагает максимальное разрешение 16 000 dpi. Новинка поддерживает технологию NVIDIA Reflex. Мышка обеспечивает ускорение 50G и скорость отслеживания 400 IPS.

Дизайн мыши ни чем не отличается от предыдущей версии. Есть 6 программируемых кнопок, в которых используется переключатели Omron рассчитанные на 60 миллионов нажатий. Кабель FriXionFree разработан для уменьшения трения со столом.

Стоимость игровой мыши MSI Clutch GM41 V2 не раскрыта.