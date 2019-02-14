Игровая мышь Rapoo V29 PRO с 8000 DPI

Компания Rapoo выпустила новую оптическую игровую мышь V29 PRO с сенсором 8000 DPI.

С точки зрения дизайна, оптическая игровая мышь Rapoo V29PRO оснащена 36-градусным световым кольцом RGB и имеет режим освещения APM, который переливается радужным оттенком. На его левую и правую кнопки рассчитано до 20 миллионов нажатий, на среднюю и DPI кнопки - до 3 миллионов нажатий, а на боковую кнопку - до 1 миллиона нажатий. V29 PRO поставляется с гибким, оплетенным кабелем, который является достаточно прочным. V29 Pro имеет семь настраиваемых собственных настроек DPI, которые можно настроить в соответствии с индивидуальными предпочтениями геймеров. Встроенная память позволяет пользователям настраивать освещение и эффекты и сохранять до трех профилей для игр на ходу. Стоимость игровой мыши составляет 42 доллара.