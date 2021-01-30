Игровая мышь Razer Viper 8KHz выпущена в Китае

Компания Razer представила новую игровую мышь Viper 8KHz. Следуя из названия, мышь оснащена технологией HyperPolling с частотой 8000 Гц и стоит менее 80 долларов.

В Китае мышь доступна в магазине Razer T-Mall и на веб-сайте Razer или в Best Buy. Игровая мышь Razer Viper 8KHz представлена ​​в варианте Single Black.

Компания называет дизайн мыши True-Ambidextrous, подходящим для киберспорта. Это значит,что ее будет удобно держать как в левой, так и в правой руке. Максимальная скорость отслеживания этой мыши составляет до 650 IPS. Viper 8KHz имеет максимальную чувствительность 20000 точек на дюйм и использует оптический датчик.

Как упоминалось выше, здесь используется технология HyperPolling с частотой опроса 8000 Гц - это значит, что скорость в 8 раз выше, чем у других. Кроме того, технология Razer также позволяет пользователям испытывать задержку до 0,125 мс.