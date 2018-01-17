Недавно компания Thermaltake запустила новую оптическую игровую мышь RGB, Iris. Эта высокопроизводительная мышь начального уровня, сделана под правшей, оснащена 6 программируемыми кнопками, мощным оптическим датчиком PIXART PMW-3325, который поддерживает до 5000 DPI.Он оснащен переключателями игрового класса, которые имеют срок службы в 20 миллионов кликов для максимальной долговечности и надежности. Iris также поставляется с настраиваемой двухзонной подсветкой с 16,8 млн RGB подсветкой и 9 уникальных световых эффектов , которые обеспечивают почти безграничные варианты цвета и атмосферы вашего любимого игрового стиля.Игровая мышь Thermaltake Iris Optical RGB имеет рекомендуемую розничную цену в 29,99 доллара США.