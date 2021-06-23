Игровая память TEAMGROUP ELITE DDR5 выйдет уже в следующем месяце

Компания TEAMGROUP является одним из лидеров в области игровой периферии и одним из первой сообщила, что начала разработку памяти стандарта DDR5. Буквально на днях, компания объявила, что готова выпустить первые модули памяти ELITE DDR5 к концу следующего месяца. Первый запуск модулей памяти TEAMGROUP ELITE DDR5 будет представлена емкостью 32 ГБ (16 ГБ x 2) на частоте 4800 МГц с напряжением 1,1 В (тайминги CL40-40-40-77), что соответствует стандартным спецификациям, определенным ассоциацией JEDEC.

Новый стандарт памяти DDR5 должен обеспечить прирост скорости до 50% по сравнению с предыдущим поколением. Ориентировочная стоимость TEAMGROUP ELITE DDR5 составит около 400 долларов.
Комментарии и отзывы TEAMGROUP ELITE DDR5
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