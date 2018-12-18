Игровая серия TUF Gaming от ASUS стала доступной для покупки

ASUS представила новую линейку игровых периферийных устройств, TUF Gaming, еще в июне и теперь они доступны для покупки. Речь идет о мышке TUF Gaming M5, клавиатуре K5, гарнитуре H5 и корпусе GT501. Продукты TUF Gaming разработаны так, чтобы оставаться особенно долговечными и компания делает акцент на брызгозащитный дизайн и покрытия, которые прослужат дольше.

Игровая мышь M5 покрыта прочной краской, которая более долговечна при интенсивном использовании и прослужит до 50 миллионов щелчков благодаря переключателям Omron. В M5 используется оптический датчик Pixart PAW3327 с разрешением 6 200 т/д , который позволяет синхронизировать подсветку в соответствии с вашей установкой с помощью программного обеспечения ASUS Aura Sync.

Клавиатура K5 также не боится попадания влаги и способна выдержать до 60 мл жидкости. Клавиши покрыты тремя слоями краски, это на один больше, чем обычная клавиатура. K5 не является механической клавиатурой, и она использует переключатели Mech-Brane, которые имеют специально разработанную мембрану для имитации ощущения механического переключателя. Клавиатура не поддерживает индивидуальные настройки клавиш, и вы ограничены только пятизонной подсветкой Aura Sync.

H5 гарнитура имеет стальную пластину с пластиковыми вставками. С такой основой оголовье прочное, но при этом легко гнется. Использутся 50-мм драйверы Essence в герметичной камере, и вы можете подключить прилагаемый USB-адаптер, чтобы наслаждаться объемным звуком.

Наконец, компьютерный корпус TUF Gaming GT501 изготавливается из прочной стали, а использование пластика ограничено лишь лицевой панелью. В наличии имеются ручки для переноски, прозрачное боковое окно из закаленного стекла, тихие 140-миллиметровые вентиляторы, противопылевые фильтры. В корпусе доступны посадочные места для установки трёх дополнительных вентиляторов в верхней части, трёх вентиляторов на лицевой панели, лоток для укладки кабелей. Ориентировочные цены: корпус TUF GT501 $ 199, мышь TUF Gaming M5 $ 59, Игровая гарнитура TUF Gaming H5 Lite $ 109, клавиатура TUF Gaming K5 $ 129.