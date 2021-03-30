Игровые мыши SteelSeries Aerox 3 и Aerox 3 Wireless доступны в России

В России представлены сверхлегкие игровые мыши SteelSeries Aerox 3 и Aerox 3 Wireless.

Беспроводная мышь Aerox 3 Wireless оснащена оптическим сенсором TrueMove Air. Разрешением датчика составляет 18000 CPI, скорость - 400 IPS, ускорение - 40 G. Перфорированный корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP54. Трехзонную RGB-подсветку можно настроить в программе SteelSeries Engine.

Технология AquaBarrier оберегает внутренние компоненты от внешних воздействий и гарантирует долговечность устройства. В Aerox 3 Wireless реализована технология Quantum 2.0 Wireless, позволяющая подключать мышь по радиоканалу 2,4 ГГц, а также по Bluetooth 5.0. Это решение обеспечивает до 200 часов автономной работы в режиме Bluetooth и 80+ часов в режиме 2,4 ГГц. Цена мыши составляет 9 390 рублей.

SteelSeries Aerox 3 практически идентична беспроводной модели. Защита от влаги и пыли класса IP54, перфорированный дизайн, USB-C кабель с оплеткой Super Mesh, тефлоновые ножки и трехзонную RGB-подсветку. Aerox 3 оснащена сенсором TrueMove Core с 8 500 CPI, 300 IPS, 35G.

Весит проводная версия меньше, чем Aerox 3 Wireless и составляет 57 граммов. Рекомендованная розничная цена 5 990 рублей. Обе модели доступны в России и эксклюзивны в сети магазинов DNS.
Комментарии и отзывы SteelSeries Aerox 3 и Aerox 3 Wireless
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