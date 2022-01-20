Игрового смартфон REDMAGIC 7 будет выпущен в феврале

Nubia от ZTE имеет очень успешную линейку игровых смартфонов под брендом REDMAGIC, и в настоящее время бренд готовится к выпуску игрового телефона следующего поколения, получившего название REDMAGIC 7. Сегодня компания объявила, что игровой смартфон REDMAGIC 7 будет выпущен в феврале, однако точную дату запуска смартфона бренд пока не назвал.

Смартфон REDMAGIC 7 уже появился на сайте сертификации TENAA, раскрывая некоторые ключевые характеристики устройства. Он оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем и встроенным сканером отпечатков пальцев. Он будет поддерживать разрешение экрана Full HD+ и как предполагается, будет иметь более высокую частоту обновления 165 Гц. Он будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и 18 ГБ оперативной памяти в паре 512 ГБ встроенной памяти. Также ожидается, что в устройстве появится передовая технология охлаждения для повышения производительности.
Комментарии и отзывы REDMAGIC 7
Nokia Suzume с Exynos 7884B и Android 12 замечен на Geekbenc…
Nokia Suzume с Exynos 7884B и Android 12 замечен на GeekbencВ последних телефонах Nokia в основном используются чипсеты Qualcomm и MediaTek, время от времени появляе…
В iPhone 13 отсутствует шумоподавление при звонках из-за сбо…
В iPhone 13 отсутствует шумоподавление при звонках из-за сбоiPhone уже давно поддерживает функцию шумоподавления при телефонных звонках. Эта функция снижает окружающ…
Poco X3 Pro стал самым продаваемым телефоном в Европе во вре…
Poco X3 Pro стал самым продаваемым телефоном в Европе во вреСтарший исполнительный директор Xiaomi Лу Вейбинг сообщил в социальных сетях, что Poco X3 Pro получил огр…
Samsung Galaxy S22 Ultra в бронзовой расцветке…
Samsung Galaxy S22 Ultra в бронзовой расцветкеАвторитетный информатор Эван Бласс поделился очередным рендером флагмана Samsung Galaxy S22 Ultra, презен…
Характеристики Honor Magic V слили в сеть…
Характеристики Honor Magic V слили в сетьСкладные устройства, несмотря на то, что они еще не являются массовыми, активно набирают популярность, и …
Стекло для Samsung Galaxy S22 Ultra показали на фото…
Стекло для Samsung Galaxy S22 Ultra показали на фотоИзвестный инсайдер Ice Universe поделился снимками защитного стекла для флагманского смартфона Samsung Ga…
Представлен защищенный смартфон Hotwav Cyber 7…
Представлен защищенный смартфон Hotwav Cyber 7Китайская компания Hotwav пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Hotwav Cyber 7, которая оце…
Tecno Spark 8 Pro скоро будет запущен в Индии…
Tecno Spark 8 Pro скоро будет запущен в ИндииTecno планирует выпустить новый смартфон Spark 8 Pro в Индии. Тизер Tecno Spark 8 Pro показывает, что он …
Обзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFCОбзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFC
Обзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работыОбзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работы
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьникаОбзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьника
Сравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor