Игрового смартфон REDMAGIC 7 будет выпущен в феврале

Nubia от ZTE имеет очень успешную линейку игровых смартфонов под брендом REDMAGIC, и в настоящее время бренд готовится к выпуску игрового телефона следующего поколения, получившего название REDMAGIC 7. Сегодня компания объявила, что игровой смартфон REDMAGIC 7 будет выпущен в феврале, однако точную дату запуска смартфона бренд пока не назвал.

Смартфон REDMAGIC 7 уже появился на сайте сертификации TENAA, раскрывая некоторые ключевые характеристики устройства. Он оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем и встроенным сканером отпечатков пальцев. Он будет поддерживать разрешение экрана Full HD+ и как предполагается, будет иметь более высокую частоту обновления 165 Гц. Он будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и 18 ГБ оперативной памяти в паре 512 ГБ встроенной памяти. Также ожидается, что в устройстве появится передовая технология охлаждения для повышения производительности.