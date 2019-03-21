Игровой ПК Zotac MEK Mini получил 3D-карту GeForce RTX 2070

Компания Zotac пополнила ассортимент игровых компьютеров моделью MEK Mini, которая может похвастаться небольшими габаритами – 260,8:136:258,8 мм. Новинку оснастили процессором Core i7-8700, дискретной видеокартой GeForce RTX 2070, 16 ГБ оперативной памяти, HDD объёмом 2 ТБ и SSD объёмом 240 ГБ, набором видеовыходов, четырьмя портами USB 3.1, двумя интерфейсами RJ45, по одному USB 3.0 и USB-C, а также адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Объем корпуса составляет около девяти литров. Цена и дата начала продаж ПК будут объявлены позже.