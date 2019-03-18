Игровой WiFi-роутер Nighthawk Pro Gaming XR300 от Netgear

2019-03-18, Автор - Ganibal; Продукт - Nighthawk Pro Gaming XR300; [22]
Компания Netgear выпустила новый игровой WiFi-роутер Nighthawk Pro Gaming XR300.

Маршрутизатор является последним в линейке Pro Gaming от Netgear. Как и его предшественники, XR300 отдает приоритет игровому интернет-трафику, чтобы ваш WiFi не был забит другими устройствами. Его персонализированная игровая панель дает вам больший контроль над вашим соединением и позволяет вам контролировать, какие устройства используют пропускную способность. Как и в прошлых моделях, его геофильтр гарантирует локальное соединение и позволяет вам устанавливать предпочтительные серверы. Маршрутизатор предназначен для работы с Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, компьютерами и мобильными устройствами - это означает, что он может ускорить большинство ваших любимых игр и обеспечивать Wi-Fi для остальной части вашего дома. Стоимость маршрутизатора составляет 199 долларов.

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