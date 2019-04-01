Игровой коврик ZOWIE G–SR Red Special Edition

2019-04-01, Автор - Ganibal; Продукт - ZOWIE G–SR Red Special Edition; [20]
Компания BenQ запустила новый игровой коврик для мыши ZOWIE G–SR Red Special Edition в замен своему преемнику G-SR-SE.

Коврик для мыши обеспечивает плавное движение мыши, лучшее сцепление, 100-процентную мягкую и ровную поверхность. Компания утверждает, что ZOWIE G–SR Red Special Edition обеспечивает немного другое ощущение скольжения, чем стандартный черный коврик для мыши G-SR. ZOWIE G-SR-SE Red совместим со всеми типами мышек и имеет полностью красный цвет. Он имеет толщину 3,5 мм и размеры 18,5 х 15,3 дюймов. Поскольку коврик для мыши игровой, он обладает мягкой поверхностью для удобного размещения рук и запястья. Резиновая основа коврика лежит на ровно на 100% на любой поверхности, что обеспечивает одинаковое быстродействие при перемещении по коврику. Стоимость коврика составляет 36 долларов.

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