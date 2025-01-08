Игровой планшет Lenovo Legion Tab Gen 3 оценили в 500 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых планшетов моделью Lenovo Legion Tab Gen 3, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 750. Новинка также получила 8,8-дюймовый LCD-экран с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 165 Гц и пиковой яркостью 500 нит, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, тыльную камеру на 13 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 6550 мАч, поддержку 45-Вт проводной быстрой зарядки, металлический корпус толщиной 7,79 мм и массой 350 граммов, предустановленную ОС Android 14, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, интерфейс USB Type-C 3.2 Gen 2 и два динамика. Планшет станет доступен для покупки до конца месяца по цене в 500 долларов.