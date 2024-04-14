Игровой планшет Lenovo Legion Y700 вышел в России

Отечественные ритейлеры выпустили в российскую продажу игровой планшет Lenovo Legion Y700 2023, который оценен в 45 и 51 тысячу рублей за версии с 12/256 и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что новинка характеризуется 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ОЗУ LPDDR5X, 256 ГБ и 512 ГБ флеш-памяти, 8,8-дюймовым экраном с разрешением 2,5K, кадровой частотой 144 Гц, яркостью 500 нит и 100% цветового пространства DCI-P3, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, цельнометаллическим Unibody-корпусом толщиной 7,6 мм, батареей ёмкостью 6550 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт и поддержкой обратной зарядки, а также двумя разъемами USB-C с поддержкой OTG.