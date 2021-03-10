Игровой смартфон ASUS ROG Phone 5 получил RGB-подсветку

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых смартфонов моделью ROG Phone 5, одной из особенностей которой стал логотип с настраиваемой RGB-подсветкой. Новинка оснащается топовой платформой Snapdragon 888, 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц, 111% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR, яркостью 800 кд/м2 и контрастностью 1 000 000:1, 8, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, от 128 до 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, батареей на 6000 мАч, быстрой зарядкой на 66 Вт, селфи-камерой на 24 Мп, тройной основной камерой на 64 Мп, 13 Мп и 5 Мп. Также была представлена Pro-версия, которая отличается 18 ГБ оперативной памяти и монохромным OLED-экраном на задней панели. ROG Phone 5 выйдет в версии с 8/128 ГБ, ROG Phone 5 Pro с 16/512 ГБ, а ROG Phone 5 Ultimate – с 18/512 ГБ.