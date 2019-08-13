Игровой смартфон ASUS ROG Phone

2019-08-13, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Игровой ASUS ROG Phone ; [90]
За отведение тепла от производительного железа отвечает фирменная система охлаждения Game Cool с испарительной камерой. А сохранить высокие значения fps в затяжных игровых сессиях помогает дополнительный съёмный кулер Aero Active. Пауэрбанк для него не понадобится — аксессуар подключается к порту USB Type-C. Сам смартфон можно заряжать, не отвлекаясь от виртуального сражения: дополнительное гнездо питания есть на боковой грани корпуса.Восьмиядерный процессор Snapdragon при поддержке 8 ГБ оперативной памяти уверенно справится с графикой любых мобильных блокбастеров ещё не один год. Для комфортного управления на корпусе находятся две программируемых сенсорных кнопки Air Trigger, чувствительных к нажатиям — покупать громоздкий внешний геймпад не придётся. Под установку приложений и хранения файлов предусмотрен емкий встроенный накопитель на 128 ГБ.Большой 6-дюймовый AMOLED-дисплей смартфона с частотой обновления 90 Гц и временем отклика 1 мс гарантирует плавную картинку даже в самых динамичных Android-играх. Качество звучания спецэффектов обеспечивают встроенные стереодинамики, расположенные на фронтальной панели. Присутствует и 3,5-мм аудиоразъём для подключения геймерских наушников — чтобы а чтобы штекер не мешал при игре, производитель вынес гнездо на боковую часть смартфона.Стоимость модели составит 449 долларов.


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