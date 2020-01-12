Игровой смартфон Black Shark 2 Pro выходит в новом варианте памяти

У геймерского смартфона Black Shark 2 Pro появился новый вариант памяти с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, который был оценен в $390. Напомним, что другие его версии на 12/128 ГБ и 12/256 ГБ памяти стоят $435 и $505 соответственно. Black Shark 2 Pro оснащен топовым процессором Snapdragon 855 Plus, 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, скоростью отклика на нажатие 34,7 мс, поддержкой технологии DC Dimming 2.0 и Magic Press 2.0, двойной камерой и аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 27 Вт.