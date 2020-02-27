Игровой смартфон Black Shark 3 побил рекорд в AnTuTu

Китайская компания Xiaomi скоро представит свой новый игровой смартфон Black Shark 3.

До официальной презентации смартфона , в просторах интернета все больше и больше появляется подробностей о смартфоне. Смартфон Black Shark 3 показали в коротком промо-ролике, где видно лишь задняя панель с логотипом компаний.

Также смартфон прошел тестирование в бенчмарке AnTuTu и побил рекорд по производительности. Где он набрал 620 952 балла, пока что это самый высокий результат среди всех смартфонов.

Смартфон получил новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ. Тажке смартфону Black Shark 3 приписывают 5G-модем и QHD-дисплей с поддержкой частоты обновления картинки 120 Гц и аккумулятор ёмкостью на 4720 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.